Jens-Petter Hauge, ex attaccante del Milan ora al Bodo Glimt, ha raccontato alla Gazzetta dello Sport la sua esperienza con la squadra rossonera e in Serie A: "È stata una bellissima esperienza. Ho trascorso una stagione fantastica in un campionato molto competitivo. Questo percorso è stato fondamentale per me: dal punto di vista personale mi ha fatto progredire molto, e anche in ambito professionale, penso di aver appreso tante cose".

Durante il suo periodo al Milan, l'attaccante norvegese ha avuto l'opportunità di giocare con Zlatan Ibrahimovic: "Ibra è un calciatore eccezionale, un vero e proprio punto di riferimento. Ho cercato di apprendere il più possibile da lui e dagli altri grandi atleti con cui ho condiviso il campo. Ho un forte legame con il Milan: adoro il club e i suoi tifosi, davvero straordinari. Resto un tifoso del Milan".

Hauge ha inoltre parlato della recente stagione, che ha visto il Milan perdere la possibilità di partecipare alla Champions League: "L'ho seguita con attenzione e mi dispiace vederlo di nuovo escluso dalla Champions. Data la sua storia e il suo prestigio, è un club che deve competere in Champions e puntare allo scudetto ogni anno. L’ultimo turno è stato frustrante perché la qualificazione era a portata di mano, ma il Milan ripartirà".

Hauge esprime il suo dispiacere per la mancata qualificazione del Milan alla Champions League. Ha detto: "Ho seguito tutto e mi dispiace vedere il Milan ancora fuori dalla Champions. Per la sua tradizione e il suo valore, è un club che deve rimanere in Champions e competere per lo scudetto ogni anno. L’ultima giornata è stata una delusione, avendo la qualificazione a portata, ma il Milan ripartirà".

Ha infine aggiunto se desidererebbe affrontare il Milan in Champions in futuro: "Mi piacerebbe molto tornare a San Siro per una partita di Champions. Sarebbe un'esperienza fantastica per me e penso anche per i tifosi rossoneri. Sono già tornato a San Siro per sfidare l'Inter nei mesi scorsi, e ci abbiamo dato grande gioia. Superare il turno contro i futuri campioni d'Italia è stata un'enorme soddisfazione. Se per me era come un derby? Un po’ sì (ride), e sono stato felice della nostra vittoria".