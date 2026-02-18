LIVE Milan-Como 1:1| Termina in parità a San Siro

Milan e Como si preparano a sfidarsi per la gara di recupero in programma per questa sera alo stadio di San Siro

90+ 5′- Milan che ci ha provato fino all’ultimo ad orchestrare un’azione offensiva per vincere la partita ma non c’è più tempo. Finisce qui tra Milan e Como è 1-1.

90+2′- Pericoloso il Como con Rodriguez, che va via centralmente e tira da fuori area, Maignan para sicuro

90′- Ci saranno 5 minuti di recupero

89′- Cambio Como: esce Vojvoda, entra Smolcic

88′- Ammonizione per Saelemaekers

85′- Lungo giro palla del Milan che cerca spazio per far male al Como

81′- Cambio Milan: esce Leao, entra Pulisic

80′- Scintille dalle parti della panchina, espulso Allegri

79′- Pericoloso il Como con il cross di Valle per Baturina, palla sull’esterno della rete

78′- Doppio cambio Como: escono Sergi Roberto e Caqueret, entrano Da Cunha e Jesus Rodriguez

74′- Traversa da distanza ravvicinata da parte di Leao, ma era in fuorigioco

73′- Bella azione di nuovo da parte del Milan: Saelemaekers ancora una volta vivace si libera centralmente con una finta e poi serve l’accorrente Bartesaghi sulla fascia, bellissimo cross basso disinnescato da Diego Carlos

71′- Doppio cambio Como: escono Van Der Brempt e Nico Paz, entrano Douvikas e Alex Valle

70′- Bel cross di Salemaekers per l’inserimento di Fofana che colpisce di testa ma la palla finisce alta sopra la traversa

67′- Ammoniti Leao per il Milan e Ramon per il Como

64′- Gol del Milan! Ha segnato Leao! Lancio di Jashari per Leao in campo aperto, il portoghese s’invola e scavalca Butez con un pallonetto

62′- Ammonizione per Butez per perdita di tempo prima di un rinvio

61′- Altro cambio per il Milan: esce Nkunku, entra Fullkrug

55′- Doppio cambio Milan: escono Ricci e Athekame, entrano Fofana e Saelemaekers

53′- Percussione centrale del Milan con Modric che serve Nkunku, dribbling del francese su Nico Paz che lo stende. Giallo per il 10 del Como

49′- Brutto pallone perso da Nkunku e ripartenza del Como, chiude Maignan in uscita su Van Der Brempt

46′- Inizia il secondo tempo

Cambio per il Milan all’intervallo: esce Pavlovic, entra Gabbia

45’- Termina il primo tempo

38’- Maignan prova a rifarsi dall’errore precedente e salva un tiro ravvicinato ma non impattato bene

37’- Tomori allunga un pallone pericolosissimo in calcio d’angolo da palla inattiva del Como

32’- GOAL! Nico Paz riesce stavolta a bucare Maignan e realizza il primo gol del match. Grosso errore da parte di Maignan in fase d’impostazione che sbaglia e regala il pallone a Paz

31’- Angolo per il Milan che deve rilanciarsi

26’- Goal del Como che poi viene annullato

23’- Baturina mette un pallone nel mezzo e ci pensa Maignan a fermare tutto

8’- Prova il Como a muovere i primi passi offensivi con un calcio d’angolo a favore

1’- Comincia il match

Primo tempo