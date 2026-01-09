La designazione arbitrale per Fiorentina-Milan

Fiorentina-Milan, ufficiale la designazione arbitrale: Massa sarà il direttore di gara, Maresca e Chiffi al VAR.

Dopo l’amaro pareggio di ieri sera contro il Genoa, è già tempo di pensare alla prossima sfida. Domenica alle 15 il Milan scenderà in campo all’Artemio Franchi di Firenze contro la Fiorentina. Vediamo ora il team arbitrale designato per dirigere il match.

Rocchi sceglie Massa

L’AIA ha reso note pochi minuti fa le designazioni arbitrali: il designatore Gianluca Rocchi ha affidato la direzione della sfida a Davide Massa, della sezione di Imperia. Insieme a lui ci saranno Meli e Costanzo come assistenti, mentre Rapuano sarà il quarto uomo. Al VAR ci saranno Maresca e Chiffi

Massa è un arbitro molto esperto che negli anni ha diretto più volte sia il Milan che la Fiorentina. Andando ad analizzare lo storico, il bilancio migliore con Massa ce l’ha la viola anche se di poco. Di 23 arbitraggi i toscani hanno vinto 9 volte, pareggiato 8 e perso 6. Mentre i rossoneri di 24 arbitraggi hanno totalizzato 7 match vinti, 11 pareggiati e 6 sconfitte.