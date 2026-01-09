Milan-Genoa, la moviola di Marelli: “Rigore? Episodio grigio”

L'analisi di Luca Marelli a DAZN sulla gestione di Mariani in Milan-Genoa: ecco che cosa dice la moviola sui due episodi dubbi.

Il match di ieri sera, pareggiato dal Milan contro il Genoa, ha fatto abbastanza discutere per un paio di episodi arbitrali che però non hanno poi condizionato il risultato finale. Si tratta di due situazioni che riguardano la correttezza o meno di un calcio di rigore: una lamentata dal Milan per un fallo di Ostigard su Fullkrug, non sanzionata dall’arbitro, e l’altra, quella che ha fatto più discutere nel finale, quando il direttore di gara ha concesso un rigore al Genoa per un intervento di Bartesaghi su Ellertsson, poi calciato alto da Stanciu. Un episodio sul quale il commentatore arbitrale di DAZN, Luca Marelli, ha espresso diversi dubbi. Ecco un estratto della sua analisi sui due casi.

La moviola di Marelli

Sul contatto Ostigard–Fullkrug:

“Minuto 87, c’è una blanda protesta per un contatto tra Ostigard e Fullkrug. I due giocatori entrano entrambi sul pallone, effettivamente Ostigard va a contatto sul piede di Fullkrug ma non ci sono gli estremi per un calcio di rigore. Entrambi sono intervenuti sul pallone e poi c’è stato un normale scontro di gioco. Sarebbe stato diverso se Ostigard non avesse preso il pallone, ma lo prende prima lui e poi Fullkrug”.

Sul contatto Bartesaghi–Ellertsson:

“Episodio molto complicato su cui il VAR difficilmente sarebbe potuto intervenire. Anche se dal mio punto di vista questo è un rigore che non va assegnato. Poniamo molta attenzione ai piedi di Ellertsson e Bartesaghi. Baertesaghi pianta il piede sinistro a terra, il movimento poi viene concluso da Ellertsson, è lui che va verso il difensore del Milan. È un’opinione su un episodio che è grigio: difficile che il VAR possa intervenire”.