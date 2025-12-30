La designazione arbitrale per Cagliari-Milan

Cagliari-Milan, ufficiale la designazione arbitrale: Abisso sarà il direttore di gara, Camplone e Di Bello al VAR.

Dopo la vittoria tonda ottenuta a San Siro contro l’Hellas Verona, ora per il Milan c’è la trasferta di Cagliari di venerdì sera, anticipo della diciottesima giornata di Serie A. Vediamo ora il team arbitrale scelto per dirigere il match.

Rocchi sceglie Abisso

L’AIA ha reso note le designazioni arbitrali: il designatore Gianluca Rocchi ha affidato la direzione della sfida a Rosario Abisso, della sezione di Palermo. Insieme a lui ci saranno Rossi e Barone come assistenti, mentre Marchetti sarà il quarto uomo. Al VAR ci saranno Camplone e Di Bello.

Una curiosità interessante sull’arbitro Abisso riguarda proprio il Cagliari, che è la squadra di Serie A più volte diretta da Abisso (18 volte). Con un bilancio di 10 vittorie,2 pareggi e 6 sconfitte della squadra sarda. Il bilancio coi rossoneri è invece di 7 vittorie, 2 pareggi e 2 sconfitte.