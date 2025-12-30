Milan, le top news di giornata

Milan al lavoro verso la sfida di Cagliari: Leao vicino al rientro, Gabbia in dubbio. Attenzione anche al mercato, possibile uscita di Nkunku

Prosegue in casa Milan la preparazione in vista del match contro il Cagliari di venerdì sera. Si monitorano in particolare le condizioni di Gabbia e Leao, che al momento restano in dubbio. Tiene banco nel frattempo anche il mercato, dato che la sessione di riparazione sta per iniziare: manca un difensore e c’è anche la richiesta del Fenerbahce per Nkunku.

Gli ultimi aggiornamenti tra campo e mercato

In vista di Cagliari c’è incertezza sulle condizioni di Rafa Leao e Gabbia, tenuti fuori da Allegri nella scorsa gara. La sensazione è che Leao ci sarà. Ieri si è infatti allenato regolarmente con quei giocatori che non hanno giocato domenica e che quindi hanno lavorato sul campo.

Gabbia invece si è allenato ancora a parte ed è quindi ancora un’incognita. Vedremo se Allegri scioglierà lui stesso il dubbio in conferenza stampa nei prossimi giorni o se bisognerà aspettare l’ultimo momento per capire se partirà per la Sardegna o meno.

Ieri si è allenato con la squadra anche il nuovo acquisto Fullkrug. Sta bene, ma è un po’ in ritardo di condizione, dato che ultimamente al West Ham aveva giocato poco e gli manca un po’ di ritmo gara. Andrà in panchina a Cagliari, pronto a subentrare qualora servisse il suo apporto.

Sul mercato invece, al momento non c’è ancora un nome concreto per quanto riguarda il difensore centrale. Da tenere d’occhio però la situazione in uscita, con Nkunku richiesto in Turchia dal Fenerbahce. Da capire la volontà del giocatore e soprattutto quella del Milan, che sta valutando il da farsi.