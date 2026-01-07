Curva Sud, no alle trasferte di Firenze e Como: i motivi

La Curva Sud del Milan annuncia che non seguirà la squadra nelle trasferte di Firenze e Como: ecco spiegati i motivi.

Dopo un periodo piuttosto sereno, la Curva Sud del Milan torna a tuonare e a farsi sentire. Il motivo del contendere è ancora una volta legato alle trasferte, nelle quali gli ultras del tifo organizzato rossonero lamentano condizioni ritenute troppo sfavorevoli. Ecco le motivazioni principali che hanno spinto la tifoseria a prendere la decisione di non partecipare alle trasferte di Firenze e Como. Di seguito il comunicato pubblicato sui canali social della Curva Sud.

Il comunicato della Curva Sud

“Il Como ha deciso di seguire il pessimo esempio della Juventus, istituendo da quest’anno un proprio circuito di vendita per il Settore Ospiti con obbligo di registrazione al sito della società lariana, con conseguenti problematiche nel riconoscimento delle tessere CRN.

A Firenze invece, contrariamente a quanto accaduto l’anno scorso, nonostante la capienza ridotta per lavori, alla tifoseria organizzata non verrà riservato nessuno dei circa 300 tagliandi del Settore Ospiti, rendendo di fatto impossibile ai gruppi l’organizzazione della trasferta.”