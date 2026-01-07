Verso Milan-Genoa: le possibili scelte di Allegri

Allegri prepara l’undici iniziale in vista di Milan-Genoa. Tornano i titolarissimi: ecco la probabile formazione e i ballottaggi.

Siamo alla vigilia del match tra Milan e Genoa, che si giocherà domani sera. Mister Massimiliano Allegri ha parlato poco fa in conferenza, e in base alle sue indicazioni, oltre alle ultime news da Milanello, è possibile provare a tratteggiare l’11 di partenza rossonero.

La probabile formazione rossonera

Secondo le informazioni disponibili, la formazione titolare dovrebbe essere la seguente: Maignan sarà ovviamente in porta. Difesa a tre con Tomori, Gabbia e Pavlovic. Tomori è in ballottaggio ma favorito su De Winter, mentre Gabbia e Pavlovic torneranno al loro posto nel terzetto titolare, dopo che nella scorsa gara contro il Cagliari Allegri era stato costretto a schierare una difesa inedita.

A centrocampo, confermato Salemaekers a tutta fascia destra, mentre sulla sinistra tornerà Bartesaghi sulla corsia esterna dopo il match da braccetto. I tre di centrocampo dovrebbero essere i soliti: al centro Modric, con Rabiot sul centro-sinistra e Fofana sul centro-destra. L’unico ballottaggio riguarda Fofana, in particolare con Ricci e Loftus-Cheek, ma rimane favorito.

In attacco, invece, come già anticipato dallo stesso Allegri, dovrebbero partire Leao e Pulsic dall’inizio. Entrambi non sono ancora al top fisicamente, ma se tutto andrà bene nell’allenamento odierno e nella rifinitura di domani, toccherà a loro guidare l’attacco. I due sono considerati gli attaccanti titolari del Milan, ma in stagione, per problemi fisici a turno dell’uno e dell’altro, li abbiamo visti poco insieme. Dalla panchina Fullkrug, non convocato invece Nkunku.