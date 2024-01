Cosmi: “Derby d’Italia? Una vittoria vorrebbe dire tanto per entrambe”

Serse Cosmi ha parlato in vista del Derby d'Italia tra l'Inter e la Juventus. Sentiamo tutte le sue parole...

In esclusiva intervenendo a “Serie Allnews” sulle frequenze di Radio TV Serie A con RDS, ha parlato il noto allenatore Serse Cosmi che in vista di Inter vs Juventus ha detto: “Questa, adesso, è la settimana… Si è parlato tanto di Jannik Sinner, che ha vinto questo meraviglioso torneo, se no già da lunedi saremmo entrati nella settimana di Inter-Juventus. Ci siamo lo stesso, per carità! Non è che il calcio si fa mancare niente, ma è stata un po’ più addormentata la situazione”.

Ancora le sue parole — “Da oggi si parlerà in maniera spasmodica di questa partita, che crea inevitabilmente tanta curiosità, aspettative e ansia nelle tifoserie. Una vittoria per l’una o per l’altra significherebbe non tutto ma tanto per il resto della stagione. Andiamo a vederla e vediamo cosa tireranno fuori”.

