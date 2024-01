Conte al Milan, scoppia il delirio generale: “Stanno dicendo che…” / News

Come era preventivabile, la notizia del possibile accordo tra il Milan e Antonio Conte in vista della prossima stagione sta monopolizzando tutte le attenzioni dell'ambiente rossonero in queste ore. Sia tifosi che addetti ai lavori sono attentissimi a queste news che stanno circolando in orbita Milan. E le reazioni, com'è altrettanto normale, sono state da subito devastanti ed esplosive.