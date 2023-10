Corona: “Io censurato. Ho nomi, filmati, documenti e registrazioni”

Fabrizio Corona ha ricevuto il Tapiro d'Oro e ha parlato ai microfoni di Striscia la Notizia e della presunta censura subita ad Avanti Popolo sul caso scommesse. Le sue parole: "Ci sono rimasto male per la censura, ma l'ho scritto a differenza delle altre volte. C'erano degli accordi. Ho 50 anni, non sono quello dei tapiri di 25/30 anni fa. Abbiamo delle prove. Puoi lanciare un audio clamoroso dove parlano 4 giocatori famosi, di cui 3 importantissimi che non sono dell'indagine, e poi la regia non lo manda? Io sarei andato alla trasmissione per fare una cosa buona, conosco i produttori. Non volevo il pubblico. Arrivo lì, entro e mi dicono che non sarebbe andato in onda. Non mi hanno detto che avrebbero chiuso prima, la conduttrice non entrava nel discorso mentre parlavo. Hanno chiamato durante la diretta? Se succede una cosa prima ci penso".