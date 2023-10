La Gazzetta dello Sport: “Tonali col certificato medico di ludopatia”

Il quotidiano ha svelato le indiscrezioni su quanto è successo ieri, quando l'ex giocatore del Milan è stato in Procura per il caso scommesse

Il caso scommesse continua a essere al centro delle cronache sportive. Nelle ultime ore stanno arrivando nuovi dettagli sulla posizione di Sandro Tonali . Come scrive oggi La Gazzetta dello Sport, ieri l'ex giocatore del Milan è stato a Torino e ha parlato davanti alla Procura per quasi tre ore .

Secondo quanto è emerso, il centrocampista infatti avrebbe a mmesso di aver scommesso anche su Milan e Brescia , aspetto che costituirebbe un aggravante. Il classe 2000 comunque non avrebbe debiti . Il quotidiano però ha rivelato anche un altro dettaglio.

Secondo l'indiscrezione riportata dalla Rosea, Tonali si è presentato in Procura con il certificato medico di ludopatia . Questo fa seguito anche alle parole del suo procuratore Giuseppe Riso , che aveva parlato di "partita contro la ludopatia".

Se vuoi approfondire tutte le tematiche sul mondo Milan senza perdere alcun aggiornamento, rimani collegato con Ilmilanista per scoprire tutte le news di giornata sui rossoneri in campionato e in Europa.