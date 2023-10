Calcagno: “Fagioli e Tonali non vanno lasciati da soli, ora si deve…”

Sulle scommesse: “Dalla storia di Fagioli e di Tonali c’è un primo aspetto positivo: non vanno lasciati soli e vanno accompagnati. Fagioli può essere il buon esempio della funzione rieducativa delle istituzioni sportive. Poi credo che anche la pena deve avere la medesima funzione. Stiamo finalmente ragionando come sistema, dopo giorni dove si è puntato troppo il dito su questi ragazzi. Si è generalizzato tanto, quando si parla di calciatori e del nostro mondo si fa troppo presto a fare di tutta l’erba un fascio. Questo può essere ora un punto di partenza importante per fare qualcosa in più”.