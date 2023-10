Conte: “L’addio di cui sono più pentito? Quella alla Juventus…”

In esclusiva a "Rai Belve” ha parlato il tecnico italiano Antonio Conte che esprimendosi sul suo futuro ha detto: "Se vorrei allenare Roma o Napoli ? Sono due piazze che vorrei vivere per la passione che esprimono. Spero che un domani ci sia la possibilità di fare questa esperienza".

Ancora le sue parole sulla questione addii

"Quello di cui mi sono più pentito è quello alla Juventus dopo tre anni. Quando anche per le piccole cose vedi grandi problemi... Decisi di andar via". Queste le parole in esclusiva a "Rai Belve” dove ha parlato il tecnico italiano Antonio Conte.