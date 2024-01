Chukwueze: “Addio al Milan? No, perché devo dimostrare il mio valore”

Le parole di Chukwueze

"Addio al Milan? Non me ne vado, perché devo dimostrare il mio valore. Mi hanno preso per un bel po' di soldi. Se lasciassi il Milan significherebbe che mi sottraggo alle mie responsabilità. Quindi devo solo concentrarmi e lavorare sodo. E' un grande club, quindi devo mettermi in mostra e far vedere il mio potenziale. Se non avessi voluto giocare, non avrei firmato per il club".