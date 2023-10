Capello: “Leao incontenibile, vale la pena aver pagato il biglietto”

Nella partita contro i gialloneri, uno dei migliori è stato Rafael Leao . Il portoghese non ha trovato il colpo decisivo, ma con le sue accelerazioni ha messo in difficoltà i giocatori di Terzic .

Ai microfoni di Sky Sport, Fabio Capello ha commentato la prova dell'attaccante rossonero: "L 'ho criticato quando sta fermo e non si dà da fare . In questa partita ha dato tre palle gol ai compagni . E' un giocatore che spacca la partita, incontenibile . E' un piacere vederlo, davvero di alto livello: vale la pena aver pagato il biglietto ".

Se vuoi approfondire tutte le tematiche sul mondo Milan senza perdere alcun aggiornamento, rimani collegato con Ilmilanista per scoprire tutte le news di giornata sui rossoneri in campionato e in Europa.