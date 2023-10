Chiesa punge: “Il Milan gioca la Champions perché è stata tolta a noi”

Ieri il Milan ha pareggiato 0-0 sul campo del Borussia Dortmund nella seconda partita del girone di Champions League . Chi quest'anno invece non partecipa alla massima competizione europea è la Juventus , dopo la penalizzazione dello scorso anno per il caso plusvalenze .

In un'intervista rilasciata a Tuttosport, Federico Chiesa ha parlato anche dell'argomento Champions League. L'attaccante bianconero non ha risparmiato anche una frecciatina al Milan su come sia arrivata la qualificazione.