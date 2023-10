Capello: “I giovani del Milan sono cresciuti durante il Covid, ecco perché”

L'ex allenatore del Milan ha tenuto ieri a San Siro la lectio magistralis, in cui ha parlato anche di che cosa è cambiato dopo la pandemia

Nella giornata di ieri, Fabio Capelloha tenuto una a San Siro la lectio magistralis per l'inaugurazione dell’anno accademico 2023/2024 del Limec, Istituto ordinamento universitario per mediatori linguistici. L'ex allenatore del Milanha toccato anche il tema del calcio durante le limitazioni per la pandemia.

Le parole di Capello — "I giocatori giovani del Milan durante il periodo del Covid sono cresciuti in modo esponenziale perché, quando c'erano le porte chiuse o semichiuse, potevano giocare delle partite ufficiali in un clima da allenamento. Con l'assenza dei tifosi i calciatori potevano sentire perfettamente le indicazioni di Pioli anche dall’altra parte del campo, una cosa impossibile in circostanze normale con il frastuono impressionante di San Siro".

