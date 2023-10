Capello parla chiaro: “Il Milan è tornato quello delle prime giornate”

Fabio Capello è stato molto chiaro ed ha parlato del Milan e di come si sta comportando all'interno di questa stagione. Ecco le sue parole

"È troppo presto perché bisogna vedere in quali condizioni torneranno i nazionali di entrambe le squadre. È un elemento fondamentale alla ripresa dopo queste pause. Posso solo dire che il Milan è tornato quello delle prime giornate dopo la batosta presa nel derby".

Il doppio ex del prossimo incontro di campionato non vede l'ora di poter osservare una delle partite storiche del nostro calcio.