Contro la Vecchia Signora non ci sarà un titolarissimo: tutti i dettagli

Adesso arriva la notizia e contro la Vecchia Signora ci sarà un'assenza davvero pesante per i bianconeri. Ecco chi ha alzato bandiera bianca

La partita di domenica sera porta però un'assenza davvero molto importante per la squadra guidata dal tecnico Max Allegri. Danilo , perno centrale della difesa juventina, non sarà al 100% dell'incontro e di conseguenza bisogna trovare il prima possibile una soluzione.

I rossoneri a questo punto devono assolutamente approfittare dell'assenza di una delle pedine più importanti di tutta la squadra avversaria. Sappiamo benissimo quanto il brasiliano sia stato di grande aiuto nel corso delle ultime difficili stagioni. In tutto questo, massima attenzione. Clamoroso Milan, poco fa l'annuncio: "Furlani tenta il colpaccio a gennaio!" <<<

