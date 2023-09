E’ di nuovo Camarda show: tripletta contro la Virtus Entella

Il Milan Primavera allenato da Ignazio Abate ha vinto per sette a zero contro la Virtus Entella Primavera. Il punto

E' stato di nuovo Camarda show . Sì, perchè il giovane attaccante del Milan primavera ha dato spettacolo nel match vinto contro la Virtus Entella Primavera nella gara di oggi valevole per i 32esimi di Coppa Italia .

Il Milan lo aspetta. Il ragazzo deve ancora crescere la il futuro è dalla sua parte. Il Milan Primavera sta volando grazie ai suoi gol. Ora i giovani rossoneri aspettano la vincitrice di Sampdoria-Spezia Primavera , in programma domani alle ore 15.

