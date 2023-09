Cagliari-Milan, Pioli stravolge ancora la formazione: in attacco… / News

Dopo la vittoria di misura contro l' Hellas Verona grazie al gol di Rafael Leao , il Milan è chiamato a dare continuità di risultati in trasferta contro il Cagliari . Ma Stefano Pioli dovrà anche rispondere alle critiche sul gioco e la sterilità offensiva della sua squadra con una prestazione di miglior qualità. In tutto questo, il Milan dovrà anche tener conto del calendario fitto e pieno di impegni importanti all'orizzonte.

Ecco perché il tecnico emiliano avrebbe in mente di usufruire di un ampio turnover per l'infrasettimanale. Contro il Verona, Pioli ha riproposto la difesa a 3, esperimento che non ha dato particolari risultati in termini di gioco. Nella gara con il Cagliari quindi il Milan - con ogni probabilità - tornerà al classico 4-3-3. Le novità però riguarderanno i giocatori rossoneri che scenderanno in campo. E allora, ecco le nostre infografiche aggiornate in tempo reale sulle possibile scelte di formazione di Stefano Pioli <<<