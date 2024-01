Un arbitro a Le Iene: “Gravi anomalie! Per esempio il gol di Pulisic…”

Questa sera a Le Iene, in onda su Italia 1, andrà in onda un servizio in cui un arbitro di Serie A denuncerà anomalie del sistema arbitrale

Questa sera a Le Iene, in onda su Italia 1, ci saranno importanti novità sul mondo del calcio. Nel programma infatti andrà in onda un servizio in cui un arbitro di Serie A, in attività, denuncia gravi anomalie del sistema arbitrale. Ecco alcune anticipazioni, che riguardano anche il Milan.

Le anomalie: "Ci sono gravi anomalie nel sistema arbitrale in Italia. Di certo ci sarebbero ripercussioni negative nei miei confronti da parte dei vertici dell'Associazione italiana arbitri, che danneggerebbero pesantemente la mia carriera. Quest'anno ci sono stati tantissimi errori degli arbitri in campo e al Var che sono davvero inspiegabili, soprattutto per noi che siamo addetti ai lavori. Se hai delle immagini chiare davanti agli occhi e hai la possibilità di rivedere l'episodio con molte telecamere a disposizione, come fai a non accorgerti dell'errore commesso dall'arbitro in campo?".

Gli esempi: "Per esempio, è il caso del rigore negato al Bologna in Juventus-Bologna, o del fallo di mano di Pulisic prima del suo gol in Genoa-Milan, o del recente fallo di Bastoni su Duda in Inter-Verona, poco prima che l'azione continuasse e si arrivasse al tanto contestato gol dell'Inter. In tutti questi casi, in modo inspiegabile, non ha sbagliato solo l'arbitro in campo, ma anche il Var che, nonostante delle immagini chiare, ha deciso di perseverare nell'errore commesso".

Se vuoi approfondire tutte le tematiche sul mondo Milan senza perdere alcun aggiornamento, rimani collegato con Ilmilanista per scoprire tutte le news di giornata sui rossoneri in campionato e in Europa.