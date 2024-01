Nuovo stadio, il Milan firma accordo con Sportlifecity: i dettagli

Emergono novità importanti sul tema del progetto del nuovo stadio del Milan a San Donato, nell'area San Francesco. Ecco che cosa è successo

Il Milan in questo mese sta lavorando alle operazioni di calciomercato per rinforzare la rosa. Ma in altri settori del club questi sono mesi importanti sulla questione del nuovo stadio rossonero. A fare il punto sulla questione è Il Cittadino.

Il portale online della provincia di Lodi infatti riporta come nella giornata di ieri ci sia stata la firma di unaccordo formale tra Milan e Sportlifecity, privato che detiene la zona designata dal club per il progetto. La Cassinari&Partners cederà i permessi urbanistici al Milan nell'area di San Francesco, a San Donato, per un totale di 150 milioni di euro, su 300 mila ettari di terreno.

L'opzione di Milano infatti ormai è sempre più lontana, nonostante le proposte del sindaco Sala. Il club rossonero preferisce costruire non solo lo stadio, ma una vera e propria cittadella utilizzabile tutti i giorni della settimana.

Se vuoi approfondire tutte le tematiche sul mondo Milan senza perdere alcun aggiornamento, rimani collegato con Ilmilanista per scoprire tutte le news di giornata sui rossoneri in campionato e in Europa.