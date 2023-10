Come cambia la Serie A se dovesse tornare Antonio Conte?

Antonio Conte al Napoli? Le voci ci sono e non sono poche. Le prossime saranno ore decisive in tal senso...

In queste ore impazziscono le voci che vorrebbero un ritorno di Antonio Conte in Serie A. Ad aspettarlo ci sarebbe il Napoli di Aurelio De Laurentiis che vorrebbe proprio il condottiero barese per ripartire dando la caccia al secondo Scudetto consecutivo.

Come cambierebbe il campionato con lui? — Sicuramente un cambiamento per quanto riguarda le squadre favorite ci sarebbe. E' indubbia infatti la grandezza di Antonio Conte. Quello che riesce a trasmettere il tecnico ex Tottenham è un qualcosa in unico. Il Napoli sicuramente guadagnerebbe tantissimo sostituendo in questo modo Rudi Garcia. E a quel punto il Napoli tornerebbe prepotentemente a lottare per lo Scudetto.

