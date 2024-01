Ancelotti: “Diaz è tornato dal Milan con più conoscenze e più gamba”

Su Diaz: "Dopo gli anni al Milan è tornato con più conoscenze a livello tattico e con più gamba, è più potente. Negli spazi stretti si fa valere moltissimo, è importante in difesa, lavora tantissimo in tutte le posizioni. Fa bene ovunque lo metti, ci sta aiutando tantissimo, è molto completo". L'atmosfera e le parole di Sacchi: "Mi piace l'atmosfera che c'è qui, in società, nello spogliatoio. Penso che il successo sia dovuto soprattutto a questo: un gruppo motivato, un forte spirito di squadra. Non dobbiamo dimenticare che la squadra gioca un buon calcio, è solida, ha le idee chiare: queste sono le tre componenti che ti danno il successo. Non lo dico io, me lo ha detto ieri Sacchi al telefono". In tutto questo, parlando del mercato rossonero, massima attenzione. Rivoluzione in arrivo, il Milan fa piazza pulita: 8 rossoneri a rischio addio! <<<