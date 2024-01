Calciomercato, il Milan fa piazza pulita: 8 rossoneri a rischio addio! / News

Ancora una volta, il Milan si appresta ad andare incontro a una nuova rivoluzione in vista del prossimo anno. Il club rossonero infatti ha la volontà di aprire un nuovo ciclo con un nuovo allenatore, visto che l'era Pioli sembra arrivata ormai al tramonto. Ma non solo. Ovviamente in estate ci saranno grosse novità anche sul fronte del calciomercato: arriveranno tanti giocatori nuovi, così come molti altri faranno le valigie e saluteranno il Milan alla fine di questa stagione.