Abodi: “Questi ragazzi devono capire cosa vuol dire vivere…”

Il ministro per lo sport e per i giovani Andrea Abodi ha parlato della Nazionale. Sentite le sue parole in un'intervista...

In esclusiva a "Un Giorno da Pecora" su Radio 1 ha parlato il ministro per lo sport e per i giovaniAndrea Abodi che ha detto: “La nazionale deve esprimere un valore tecnico e morale. Non andare a giocare più in azzurro non vuol dire non fare più sport, ma farlo in altro modo. Stop alla Nazionale per chi scommette? E' una valutazione che va fatta, al netto però che prima va provato tutto”.