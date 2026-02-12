Ufficiale: il Bournemouth riscatta Alex Jimenez dal Milan

Il Bournemouth ufficializza il riscatto di Alex Jimenez dal Milan: operazione da circa 20 milioni e contratto fino al 2031.

Da qualche giorno era nell’aria, ma ora è arrivato anche il comunicato ufficiale: il Bournemouth ha riscattato Alex Jimenez dal Milan. Nelle casse rossonere andranno circa 10 milioni, dato che l’altra metà spetta al Real Madrid. Ecco il comunicato ufficiale del club inglese che annuncia il riscatto del terzino spagnolo.

“L’AFC Bournemouth può confermare che Alex Jiménez è stato trasferito definitivamente al club, avendo raggiunto la soglia di presenze richiesta per attivare la clausola di trasferimento dopo un prestito iniziale.

Il ventenne, che si è unito ai Cherries prima dell’inizio della stagione in corso, ha già preso parte a più della metà delle partite ufficiali del club, facendo scattare i termini che assicurano il suo futuro fino al 2031 sulla costa meridionale.

Arrivato dal Milan e cresciuto nella prestigiosa accademia del Real Madrid, Jiménez ha avuto un ottimo impatto durante la sua permanenza al Vitality Stadium, diventando una presenza fissa e ottenendo riconoscimenti ogni settimana.

Il terzino ha vinto il premio di Giocatore del mese di dicembre assegnato dal club, aggiudicandosi anche il premio di Man of the Match Sky Sports nel pareggio per 1-1 con il Brighton del mese scorso.

Avendo raggiunto 22 presenze in tutte le competizioni e il suo primo gol in Premier League contro il Liverpool, Jiménez ha fatto una bella impressione con la maglia rossonera”.