Milan, le top news di giornata

Pisa-Milan, le ultime della vigilia: Pulisic torna in gruppo, Saelemaekers ancora out e le possibili scelte di Allegri. Alle 12 la conferenza

Oggi è giorno di vigilia in casa Milan: domani sera i rossoneri affrontano il Pisa, anticipo valido per la venticinquesima giornata di Serie A. Vediamo ora le ultime sulla squadra di Allegri.

Il punto dall’infermeria e le possibili scelte

La buona notizia per Allegri è quella del recupero di Pulisic: l’americano ha già ripreso ad allenarsi insieme al resto del gruppo. La borsite è ormai alle spalle e il Milan ritrova dunque uno dei suoi top player per la fase decisiva della stagione. Difficile pensare di poterlo vedere dall’inizio a Pisa, più probabile la sua presenza da subentrante.

Per partire dal 1’ in attacco si candidano Nkunku e uno tra Leao, Fullkrug e Loftus-Cheek. Non ci sarà invece Saelemaekers, che non ha ancora recuperato appieno dal problema all’adduttore: tornerà per la sfida col Como. Al suo posto ci sarà ancora Athekame a sostituirlo.

Per quanto riguarda il resto della squadra, non ci aspettiamo stravolgimenti rispetto alla vittoria tonda di Bologna, ma in ogni caso ne sapremo di più con la conferenza stampa di mister Allegri, prevista più tardi, alle ore 12.