Stasera c’è Milan-Genoa: ecco le possibili scelte dei due allenatori

Milan-Genoa è il posticipo della diciannovesima giornata: probabili formazioni, ballottaggi e ultime novità sulle scelte di Allegri e De Rossi

La partita tra Milan e Genoa, posticipo della diciannovesima giornata, andrà in scena stasera a San Siro alle 20.45. In vista del match vediamo le probabili scelte dei due allenatori, con un focus non solo sul Milan di Allegri ma anche sul Genoa di De Rossi.

La probabile formazione del Milan

Partiamo dai rossoneri: come accennato in questi giorni, è prevista una formazione senza stravolgimenti, con il ritorno di qualche titolare dall’inizio per ricreare una sorta di formazione tipo del Milan. L’unico ballottaggio riguarda Ricci–Fofana, con il francese favorito.

Per il resto, scelte abbastanza prevedibili per Allegri: Maignan tra i pali; difesa a tre con Tomori confermato insieme a Gabbia e Pavlovic; centrocampo con Saelemaekers a destra, Bartesaghi a sinistra e Modric davanti alla difesa con Fofana e Rabiot ai suoi lati. In attacco Leao e Pulisic.

La probabile formazione del Genoa

Passando al Genoa di De Rossi, anche i rossoblù dovrebbero schierarsi con il 3-5-2, modulo speculare. Possiamo dare per certo Leali in porta. In difesa è in dubbio Otoa per un problema fisico; al suo posto potrebbe giocare Marcandalli, insieme a Ostigard e al capitano Vasquez.

Sugli esterni Norton-Cuffy a destra e Martin a sinistra, mentre i tre di centrocampo saranno probabilmente Thorsby, Frendrup e Malinovskyi. In attacco Vitinha e l’ex di giornata, Colombo.