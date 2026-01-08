Caressa sul Milan: “Si adatta alle caratteristiche dell’avversario”

L'analisi di Fabio Caressa sul Milan di Allegri: i meriti di una squadra attenta difensivamente, cinica sotto porta e che sa adattarsi.

Intervenuto tramite i propri profili social, il noto giornalista Fabio Caressa ha condiviso un’analisi interessante sul Milan di Massimiliano Allegri visto fin qui. Una squadra in grado di cambiare a seconda degli avversari e degli uomini in campo, ma sempre molto attenta, con un Leao che si è riscoperto bomber. Ecco cosa ha detto.

Le parole di Caressa sul Milan

“Il Milan di Allegri si sa piegare, si fa concavo e convesso. E voglio fare i complimenti ad Hernanes che in questi giorni ha parlato della capacità del Milan di curvarsi a seconda delle necessità. È un Milan che si adatta molto e si modella anche in base alle caratteristiche dell’avversario.

Non prende gol, è molto attento a concedere meno tiri possibili agli avversari. E’ ancora fragile sui calci piazzati, è una cosa che non è ancora riuscito a mettere a posto. Segna spesso con il primo tiro in porta, è successo dodici volte finora. Questo vuol dire che la squadra quando crea l’occasione la crea grande. E poi ha grandi risolutori davanti perché Leao si sta dimostrando questo adesso”.