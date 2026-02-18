Stasera Milan-Como: le probabili formazioni e i ballottaggi

Milan-Como, probabili formazioni e principali ballottaggi a poche ore dal match: ecco come potrebbero schierarsi Allegri e Fabregas.

Stasera, ore 20.45 a San Siro, ci sarà il calcio d’inizio del match tra Milan e Como, il recupero della ventiquattresima giornata di Serie A. Vediamo ora le probabili scelte dei due allenatori a poche ore dal match.

Come arriva il Milan di Allegri

In casa Milan ci sono ancora diversi ballottaggi aperti, ma mister Massimiliano Allegri dovrebbe optare per questa formazione: in porta Maignan, difesa a tre con Tomori, De Winter e Pavlovic. Centrocampo a cinque, da destra verso sinistra: Athekame, Ricci, Modric, Jashari e Bartesaghi. In attacco la coppia Leao-Nkunku. Piccolo problema nella rifinitura per Loftus-Cheek, che sarebbe dovuto partire titolare con Leao ma che invece verrà sostituito da Nkunku.

I principali ballottaggi sono due: Gabbia/De Winter e Fofana/Jashari.

Come arriva il Como di Fabregas

Per quanto riguarda il Como, Cesc Fabregas potrebbe confermare il solito 4-2-3-1 oppure affidarsi al 4-3-3 con il falso 9 e un centrocampo più folto. Queste le due opzioni: ora proviamo a delineare il più classico 4-2-3-1 di Fabregas e poi, in caso, le possibili variazioni e i ballottaggi.

In porta ci sarà Butez, difesa a quattro con Vojvoda, Ramon, Diego Carlos e Alberto Moreno. Centrocampo con Perrone e Sergi Roberto, linea di trequartisti con a destra Jesus Rodriguez, a sinistra Baturina e al centro Nico Paz. Punta centrale Douvikas (Morata è squalificato).

In caso di 4-3-3, Douvikas andrebbe in panchina, con Caqueret schierato a centrocampo e i tre trequartisti che si trasformerebbero in tridente.

Ci sono poi vari ballottaggi: come terzino destro Smolcic/Van der Brembt/Voivoda, per quello sinistro Valle/Moreno, a centrocampo Sergi Roberto/Caqueret e sull’esterno destro Addai/Rodriguez.