Milan, boom di tifosi a San Siro un mese dopo l’ultima volta

Sold out a San Siro per Milan-Como: attesi oltre 75.000 spettatori. Partita chiave anche per restare agganciati alla corsa scudetto.

Dopo le tre trasferte consecutive contro Roma, Bologna e Pisa, finalmente il Milan tornerà a giocare a San Siro davanti al proprio pubblico questa sera alle 20.45 contro il Como.

San Siro ancora sold out: oltre 75.000 presenti

Il dato sugli spettatori è ancora una volta eccezionale quando si parla di Milan: nonostante si giochi in mezzo alla settimana ci sarà il tutto esaurito, superati i 75.000, di cui ben 4.000 tifosi del Como. Dato che fa ancora più piacere considerando che per questa partita era stata valutata con forza l’opzione di giocarla in Australia.

Per quanto riguarda il Milan, i tifosi sono consapevoli dell’importanza enorme che ha questa partita e vorranno spingere la squadra dopo circa un mese dall’ultima volta. Quella di stasera rappresenta una gara fondamentale anche per tenere vivo il sogno scudetto: con l’Inter attualmente a +8, è essenziale vincere per riportare il parziale a -5. E con un derby da giocare tra poco più di un paio di settimane, sarebbe sicuramente più avvincente presentarsi con meno distacco possibile dai cugini.