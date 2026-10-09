Le reti segnate con il Portogallo hanno riacceso l'attenzione su Gonçalo Ramos. L'attaccante del Milan è finito al centro dell'analisi di Fabio Ravezzani, direttore di Telelombardia, intervenuto durante la trasmissione radiofonica Maracanà di TMW. In vista della ripresa della Serie A, il giornalista ha indicato proprio il numero nove rossonero come uno dei giocatori dai quali si aspetta maggiori progressi.

Ravezzani punta su Ramos: le parole sul portoghese

Interpellato su quale calciatore potrebbe fare la differenza al ritorno in campo delle squadre di club, Ravezzani ha scelto di soffermarsi sull'attaccante portoghese, evidenziando la differenza tra il rendimento mostrato in Nazionale e quello avuto finora con il Milan.

“C'è un giocatore dal quale ci aspettiamo tutti una vera esplosione: ha fatto molto bene con la Nazionale, mentre con il club ha reso meno. Sto parlando di Gonçalo Ramos”, ha dichiarato il giornalista.

Ravezzani ha poi sottolineato quanto sia determinante il contributo realizzativo di un centravanti: “Nel calcio, un attaccante capace di segnare con continuità può cambiare la vita di una squadra”.

Dal Portogallo al Milan: ora serve la conferma

Le parole del direttore di Telelombardia arrivano dopo un periodo particolarmente positivo per Ramos con la maglia del Portogallo. L'attaccante ha trovato la rete per tre partite consecutive in Nations League, confermando il proprio momento favorevole a livello internazionale.

Il rendimento con la Nazionale ha alimentato le aspettative anche in vista del ritorno in campionato. Al Milan, infatti, il portoghese è chiamato a incidere maggiormente sotto porta, trasformando il lavoro svolto per la squadra in occasioni e gol.

Amorim difende il suo attaccante

Anche Ruben Amorim ha ribadito recentemente la propria fiducia nel centravanti. Il tecnico rossonero ha sottolineato l'importanza del contributo di Ramos alla manovra, assicurando di essere convinto che le reti arriveranno.

La ripresa della Serie A rappresenterà quindi un passaggio importante per il numero nove. Dopo le risposte positive offerte con il Portogallo, Ramos vuole trovare maggiore continuità anche con la maglia rossonera. Le aspettative sono alte e, come ricordato da Ravezzani, la capacità di un centravanti di trovare il gol può incidere profondamente sul percorso di una squadra.