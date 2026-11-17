Nel mercato di gennaio spunta un nuovo nome per l’attacco rossonero. Secondo quanto riportato da Calciomercato.com, Jorge Mendes avrebbe proposto Folarin Balogun al Milan nei giorni scorsi, avanzando la stessa candidatura anche alla Juventus. L’attaccante statunitense, classe 2001, sarebbe pronto a lasciare il Monaco per provare un’esperienza in Italia.

La sua situazione nel Principato può favorire l’operazione. Dall’arrivo in panchina di Filipe Luis, Balogun ha perso spazio: in campionato conta sei presenze, per un totale di appena 152 minuti, e un solo gol. Già la scorsa estate il suo addio sembrava vicino, con una trattativa per il ritorno in Premier League arrivata a un passo dalla chiusura prima di saltare. Il contratto con il Monaco scade nel 2028 e il club potrebbe quindi valutare con attenzione un’eventuale offerta.

Per il Milan, al momento, Balogun rappresenterebbe un’alternativa e non la priorità. La dirigenza continua a seguire soprattutto Tresoldi ed Endrick, profili per i quali l’investimento potrebbe raggiungere i 70 milioni. C’è però anche da considerare la composizione della rosa: Camarda è destinato a partire in prestito, come la società ha già deciso, e servirà un’alternativa a Gonçalo Ramos, arrivato in estate con un costo che con i bonus può arrivare a 86 milioni. In questo scenario, un attaccante già pronto e con esperienza internazionale potrebbe essere una soluzione da valutare per Amorim.

Anche i rapporti tra il Milan e Mendes potrebbero agevolare i contatti. Moreira e Ramos sono arrivati la scorsa estate proprio attraverso l’agente portoghese, che avrebbe inoltre un rapporto diretto e positivo con Cardinale. Balogun, infine, era già stato vicino ai rossoneri nel 2023, prima di scegliere il Monaco. Un altro elemento che potrebbe favorire il suo inserimento è la conoscenza con Christian Pulisic, suo compagno nella Nazionale statunitense.