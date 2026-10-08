Le parole di Ruben Amorim hanno confermato un concetto molto chiaro: il Milan continua a credere in Gonçalo Ramos. Il tecnico portoghese, intervenuto ai microfoni di DAZN, ha difeso il lavoro dell'attaccante e allontanato qualsiasi dubbio sul suo rendimento. Ora l'obiettivo è trasformare la fiducia dell'allenatore in gol.

Amorim non ha dubbi su Ramos

L'allenatore rossonero ha sottolineato quanto sia importante il contributo dell'attaccante anche quando non riesce a trovare la rete con continuità.

“Non dirò mai a un giocatore che deve correre di meno. La cosa più importante è che stiamo segnando e questo è ciò che conta. Un attaccante ha bisogno di fare gol, ma sono convinto che Ramos segnerà”, ha spiegato Amorim.

Il tecnico ha quindi ribadito la propria convinzione sulle qualità del portoghese e sul fatto che il gol sia soltanto una questione di tempo.

Il lavoro per la squadra

Secondo Amorim, Ramos sta comunque dando un contributo importante al gioco del Milan. Il suo lavoro non si limita infatti alla ricerca della rete, ma comprende anche movimenti, pressione e partecipazione alla manovra offensiva.

“Sta lavorando molto e se stiamo segnando è anche grazie a lui. Deve continuare ad aiutare la squadra come sta facendo e i gol arriveranno sicuramente”, ha aggiunto l'allenatore.

Sassuolo, l'occasione per ripartire

La trasferta contro il Sassuolo potrebbe rappresentare una nuova occasione per Ramos. Alla ripresa del campionato, l'attaccante sarà chiamato a trasformare in concretezza il lavoro svolto nelle settimane precedenti.

Amorim gli ha già consegnato pubblicamente la propria fiducia. Ora spetta al portoghese rispondere sul campo e provare a diventare uno dei protagonisti del nuovo Milan.