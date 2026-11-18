Il mercato di gennaio del Milan non sarà fatto soltanto di acquisti. Tra i giocatori destinati a lasciare Milanello c'è Pervis Estupiñán: secondo le ultime indiscrezioni, la società e Ruben Amorim avrebbero deciso di cedere l'esterno ecuadoriano già all'apertura della sessione invernale, fissata per il 1° gennaio 2027. A occuparsi della sua situazione sarebbe Jorge Mendes, già al lavoro per individuare una nuova sistemazione.

I numeri della stagione spiegano perché il rapporto sia arrivato a un punto di svolta. Estupiñán ha collezionato finora nove presenze in Serie A, per circa 400 minuti complessivi, oltre a una sola apparizione in Europa League, nella sconfitta per 3-0 sul campo del Bournemouth. Il dato più significativo riguarda però le ultime settimane: nelle ultime cinque giornate di campionato ha giocato appena 58 minuti, tutti nella stessa partita, persa in casa per 2-4. Da allora non ha più lasciato la panchina.

Il no dell'estate e il cambio di rotta

La situazione è cambiata rispetto a pochi mesi fa, quando il Milan aveva deciso di non cederlo. Arrivato dal Brighton nell'estate del 2025 per circa 17 milioni di euro, con un ingaggio da 2,5 milioni netti a stagione, Estupiñán era già finito sul mercato a luglio.. Negli ultimi giorni della sessione era arrivata anche una proposta del, respinta. Amorim, al suo primo anno al Milan, aveva preferito mantenere un'alternativa in più sulla fascia.

Le valutazioni, adesso, sembrano diverse. Tra le possibili destinazioni resta il Benfica: Mendes vorrebbe riaprire il dialogo con il club portoghese. Non è escluso neppure un ritorno in Premier League, dove l'ecuadoriano aveva lasciato una buona impressione durante l'esperienza al Brighton. Per ora, tuttavia, si parla di sondaggi e possibilità, non di trattative già avviate.

Un'eventuale cessione libererebbe spazio nella rosa e risorse sul piano degli ingaggi, consentendo al Milan di concentrarsi sulle altre operazioni in programma. Il progetto per gennaio, come avevamo raccontato, prevede un difensore, un esterno destro e una punta. Resta da definire anche la disponibilità economica, con l'ipotesi di un budget importante per la sessione invernale. L'uscita di Estupiñán, oltre a liberare un posto sulla corsia mancina, permetterebbe di alleggerire il monte ingaggi.