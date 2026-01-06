Il punto da Milanello: Nkunku in dubbio, out Loftus-Cheek

Allenamento a Milanello in vista di Milan-Genoa: Allegri perde Loftus-Cheek, Nkunku si allena ancora a parte. Il possibile 11 iniziale.

Anche oggi la squadra allenata da mister Massimiliano Allegri si è allenata a Milanello in vista dell’impegno contro il Genoa, previsto per dopodomani. Vediamo ora le ultime sulle condizioni dei vari giocatori, così da poter ipotizzare anche l’11 iniziale del Milan.

La notizia del giorno è quella del forfait di Ruben Loftus-Cheek, che si è fermato per un problemino fisico: possiamo quindi già dire che non ci sarà contro il Genoa e verrà rivalutato nei prossimi giorni. Per fortuna, al momento, il centrocampo è abbastanza al completo, ma Allegri perde comunque un’alternativa preziosa.

Per quanto riguarda invece Cristopher Nkunku, si è allenato a parte sia ieri che oggi, quindi in questo momento la sua presenza giovedì è a forte rischio. Magari potrebbe recuperare in extremis per la panchina, ma non è detto. Più probabile un suo rientro per la gara di domenica con la Fiorentina.

Verso il Genoa: le possibili scelte di Allegri

Dal primo minuto Allegri potrebbe far partire quella che ad oggi è definibile come la formazione dei titolari, anche se il termine ‘titolari’ nel calcio di oggi è molto relativo. Proviamo comunque ad ipotizzare un 11: Maignan; Tomori, Gabbia, Pavlovic; Saelemaekers, Fofana, Modric, Rabiot, Bartesaghi; Leao, Pulisic.