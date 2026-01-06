FantaMilan – Diciannovesima giornata: consigliati e sconsigliati

FantaMilan- La guida al fantacalcio in ottica Milan: i consigli della diciannovesima giornata, chi schierare in Milan-Genoa

Il Milan si appresta ad affrontare il Genoa nella sfida valida per la diciannovesima giornata di Serie A. Vediamo ora i rossoneri consigliati e gli sconsigliati al fantacalcio in vista del match.

I consigliati

Sono tanti i consigliati di giornata tra le fila rossonere, anche perché il Milan viene da un buon momento di forma, con due vittorie di fila con porta inviolata. In più si giocherà a San Siro, davanti ad un pubblico sempre pronto a dare una spinta in più. Questo non significa che sarà una partita semplice, ma in ottica fantacalcio è una giornata ideale per schierare i giocatori del Milan.

Partiamo dalla porta e dalla difesa. Consigliatissimo Maignan, alla ricerca del terzo clean sheet consecutivo. Bene anche i centrali, con Gabbia e Pavlovic che dovrebbero tornare titolari. Tomori è invece a rischio turnover, ma con una copertura può comunque essere schierato. Ovviamente, per chi è stato così lungimirante da prenderlo, consigliamo anche Bartesaghi.

A centrocampo impossibile non mettere Saelemaekers e Rabiot, entrambi nomi da bonus. Sempre schierabile anche Modric, uno come lui difficilmente va sotto la sufficienza. Una buona scommessa può essere anche Fofana: è un centrocampista più di sacrificio che da bonus, ma per questa giornata potrebbe rivelarsi interessante perché ha le doti per inserirsi, soprattutto con un attacco leggero e mobile come quello del Milan. Va detto però che è spesso a rischio cartellino.

A proposito di attacco leggero, dovrebbe tornare la coppia titolare formata da Leao e Pulisic, entrambi ovviamente da schierare. Leao quest’anno sta mostrando un lato più decisivo e concreto: è forseun Leao meno esplosivo e intraprendente del solito, ma a livello fantacalcio è quasi meglio così perché garantisce maggiore continuità. Pulisic, anche se non è al 100% ultimamente, resta sempre una scelta obbligata.

Gli sconsigliati

Non sono molti gli sconsigliati di giornata, e i nomi riguardano soprattutto questioni di titolarità o condizione. Il primo è Loftus-Cheek: lo abbiamo consigliato praticamente ogni volta che partiva titolare, perché le qualità per incidere le ha, sia da centrocampista sia da attaccante. Tuttavia, a parte un paio di partite, in questa stagione sta faticando. Andrà probabilmente a voto subentrando, ma se avete alternative migliori potete valutarle, perché al momento non stiamo vedendo il miglior Loftus.

Altro sconsigliato, in questo caso per noie fisiche, è Nkunku. Non è ancora chiaro se abbia recuperato del tutto, quindi nel dubbio è meglio affidarsi ad altro e aspettare che torni al top prima di poterlo schierare in tranquillità.