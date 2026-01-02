Post-partita, Allegri: ”Vincere e non subire gol era molto importante”

Le parole di mister Massimiliano Allegri al termine di Cagliari-Milan 0-1 ai microfoni di Sky. Ecco la sua analisi del match.

Al termine del match appena concluso con la vittoria del Milan a Cagliari, ha parlato ai microfoni di Sky il mister rossonero Massimiliano Allegri. Ecco che cosa ha detto.

Le parole di Allegri

Su Leao prima punta:

“Quando è in mezzo al campo è più vivo nel gioco. Dopo il gol si è defilato, ma dipende dalle situazioni. Lui quando gioca a sinistra ogni tanto si addormenta, esce dalla partita. Ha le qualità per fare bene e gol centravanti, stasera non era al 100%. Resta che ha fatto 6 gol più 1 in Coppa, e ha perso anche delle partite”.

Sul secondo tempo del Milan:

“Diciamo che nel primo tempo sul pronti via abbiamo subito tre tiri in porta. In quei momenti lì bisogna stare ordinati, le partite durano 100 minuti. Nel secondo tempo loro sono calati e noi siamo cresciuti: dovevamo assolutamente fare il secondo gol, abbiamo avuto tante situazioni di ultimo passaggio in cui dovevamo fare meglio”.

Sullo scudetto:

“Troppo presto, ci sono 5 squadre in 3-4 punti. Vincere e non subire gol era molto importante. Già con il Verona la squadra era rimasta ordinata. Bisogna continuare a lavorare e sappiamo che è molto difficile arrivare in fondo: recuperiamo i giocatori come condizione. Lo spirito della squadra è buono: se manca uno o l’altro, non si sente la mancanza. La squadra gioca da squadra”.

Sulla difesa:

“Stanno migliorando tutti, giocare nel Milan non è semplice: De Winter, Bartesaghi, Estupinan, Tomori che è migliorato fisicamente, Gabbia che è rientrato. Stanno migliorando soprattutto singolarmente, nelle situazioni difensive. Già contro il Verona De Winter e Pavlovic avevano fatto una buona partita. Stanno migliorando nelle letture dentro l’area, De Winter ha tolto tre palle importanti dentro l’area”.

Sugli obiettivi:

“Noi ora giocheremo l’8, poi l’11 e poi il 15 e poi il 18, quindi il 25 e l’1 a Bologna. A italiano non andavo bene ma in matematica… Era importante giocare il 2, poi quando ci dicono di giocare noi giochiamo. Tanto il calendario non possiamo cambiarlo: bisogna recuperare e pensare alla partita di giovedì contro il Genoa che è una squadra noiosa”.