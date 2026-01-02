LIVE| Cagliari-Milan 0-1: c’è il debutto di Fullkrug

Il Milan è pronto ad affrontare il Cagliari fuori casa nel match valido per la 18a giornata di Serie A. Segui il live del match con noi!

76′- Ritmi leggermente rallentati in questa fase di gara. Il Milan prova ad addormentare la partita

70′- Scappa via sulla destra Palestra che crossa per Kilicsoy che prova la rovesciata. Fa muro Ricci e palla in corner

68′- Doppio cambio Milan: escono Leao e Fofana, entrano Fullkrug e Ricci

65′- Cambio Cagliari: esce Esposito, entra Gaetano

64′- Gioco al momento fermo con Esposito che ha accusato un problema fisico

60′- Doppio cambio Cagliari: escono Prati e Obert, entrano Idrissi e Borrelli

58′- Punizione in posizione pericolosa conquistata da Rabiot sulla trequarti del Cagliari. Parte Bartesaghi che lascia partire un tiro-cross pericoloso. Smanaccia Caprile.

50′- Vantaggio Milan! LEAOO!!! Azione veloce in campo aperto del Milan con Rabiot mandato in profondità, entra in area e mette dietro per Leao che conclude forte in porta cadendo e buca Caprile.

48′- Buona occasione per il Milan con Loftus-Cheek! Cross di Saelemaekers e colpo di testa alto dell’inglese

46′- Traversa piena di Leao sugli sviluppi di un corner in favore del Milan, ma l’assistente poi ferma tutto perché la palla era uscita in precedenza

46′- HA INIZIO IL SECONDO TEMPO

Non ci sono cambi all’intervallo

45’+1′- FINE PRIMO TEMPO

45’+1′- Calcio di rigore assegnato al Milan per un fallo su Loftus-Cheek, annullato per fuorigioco di Leao

45′- Sarà 1 il minuto di recupero

41′- Modric cerca la sventagliata ad aprire per Saelemaekers, il belga non riesce a stoppare e la palla va sul fondo

35′- Saelemaekers mette in mezzo il pallone a cercare Leao, Rodriguez mette in angolo

31′- Palla in mezzo a cercare A dopo, torsione di testa e palla nello specchio, blocca Maignan

28′- Calcio d’angolo per il Milan con il pallone che arriva fuori area a Saelemaekers che calcia, palla che sbatte su un compagno e viene spazzata via

24′- Gestisce palla il Milan che ha iniziato a contenere il Pressing del Cagliari

19′- Prova la volata in solitaria Leao che si fa metà campo, viene fermato però correttamente dalla difesa rossoblu

15′- Fofana imbuca Loftus-Cheek, Luperto chiude tutto

14′- Milan che non riesce ad uscire dalla pressione del Cagliari, molto futile l’attacco rossonero

10′- Cross in mezzo di Luperto a cercare Esposito, Rabiot chiude in angolo

6′- Modric prova ad imbucare lungo per Fofana, palla fuori misura

3′- Cagliari che parte veramente forte con un paio di conclusioni di Prati e una di Palestra, tutti tiri poco pericolosi

1′- INIZIA IL PRIMO TEMPO

-CI SIAMO! A breve ci sarà il fischio d’inizio del match tra Cagliari e Milan, valida per la 18a giornata di Serie A.