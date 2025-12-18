Post-partita, Allegri: “Prendiamo gol un po’ troppo facilmente”

Al termine di Napoli-Milan 2-0 mister Allegri ha commentato la sconfitta della sua squadra ai microfoni di Italia 1. Ecco cosa ha detto.

Al termine del match di Supercoppa Italiana vinto dal Napoli 2-0 sul Milan ha parlato ai microfoni di Italia 1 il mister dei rossoneri Massimiliano Allegri. Ecco come ha commentato l’eliminazione dei suoi da questa competizione.

Le parole di Allegri

“Abbiamo affrontato un Napoli forte, potevamo comportarci meglio sui due gol, ma è stata una partita ben giocata da entrambe le squadre. Loro hanno fatto meglio nella fase difensiva e hanno vinto meritatamente”

Sulla gestione arbitrale:

“L’arbitro ha arbitrato molto bene, la terna arbitrale ha fatto molto bene. Io devo analizzare la partita, nell’ultimo periodo prendiamo gol in maniera un po’ troppo facile e dobbiamo migliorare. La sconfitta di questa sera va vista come un’opportunità per rimetterci in piedi. Fortunatamente era una partita di coppa, anche se ci dispiace essere usciti, ora dobbiamo riprendere dal campionato”.

Su quello che di buono c’è stato oggi:

“Abbiamo avuto situazioni favorevoli nel primo tempo. Abbiamo gestito abbastanza bene la palla, bisognava attaccare meglio l’area. Se fai un errore come nel primo gol potevamo sicuramente difendere meglio. Quando per tre partite prendi sempre due gol in cui potevi fare meglio, bisogna rivedere il modo in cui difendiamo.”

Sulla possibilità di riproporre la difesa a 4:

“Stasera era una partita che dovevamo recuperare. Però non è che una partita debba stravolgere quello che abbiamo fatto in tre mesi di lavoro. Bisogna analizzare con lucidità e serenità. Solo la serenità può portarci a realizzare il nostro obiettivo che è entrare tra le prime quattro. Abbiamo perso due partite di coppa ma dobbiamo riprendere assolutamente il cammino e lavorare sugli errori che abbiamo fatto”.

Su Nkunku:

“Stasera si è dato da fare, ha avuto situazioni favorevoli. Ha ottime qualità, alla fine ne verrà fuori. Un gol magari lo sbloccherà, bisogna continuare a crederci. È in Italia da solo tre mesi. Ha ottime qualità e credo che alla fine verranno fuori”.