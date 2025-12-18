RIVIVI IL LIVE| Napoli-Milan 2-0: Rossoneri eliminati

Finisce qui il match, il Napoli vince 2-0 e accede alla finale di Supercoppa Italiana. Eliminati i rossoneri
90+7′- Il destro calciato da Nkunku è alto e l’arbitro mette fine al match!
90+6′- Ultima disperata progressione di Pavlovic che si avventura al limite dell’area del Napoli e conquista una punizione dal limite. Sarà l’ultima chance rossonera
90+3′- Finale senza grossi acuti, è il Napoli ora a gestire palla
90′- Ci saranno 7 minuti di recupero
87′- Pericoloso il Napoli in contropiede! In una ripartenza da corner in favore del Milan, il Napoli riparte sulla fascia con Gutierrez che crossa per Neres, il quale appoggia per McTominay che arriva alla conclusione in corsa, ma grazia i rossoneri sparando alto
85′- Rossoneri che nonostante il doppio svantaggio faticano ad essere pericolosi e non accelerano più di tanto il ritmo
84′- Ammonizione per Athekame per un fallo su Lang
82′- Ammonizione per McTominay e per Tomori
81′- Doppio cambio per il Napoli: escono Hojlund e Spinazzola, entrano Lucca e Gutierrez
80′- Cartellino giallo per Spinazzola per un fallo su Loftus-Cheek
77′- Cambio Napoli: escono Elmas e Politano, entrano Lang e Mazzocchi
75′- Cambio Milan: esce Jashari, entra Modric
73′- Ancora pericoloso il Napoli con Hojlund! Riconquista alta del Napoli in pressing su Fofana, forse con un fallo, il pallone arriva a Hojlund che però stavolta sbaglia la conclusione
68′- Doppio cambio per il Milan: escono Saelemaekers e De Winter, entrano Fofana e Athekame
64′- Raddoppia il Napoli con Hojlund! Palla in verticale di Spinazzola per Hojlund che fa un bel movimento a liberarsi di De Winter e poi conclude ad incrociare sul secondo palo. Tiro angolatissimo che termina in rete dopo aver toccato il palo
61′- Il gioco è fermo da un paio di minuti per un problema fisico accusato da Juan Jesus dopo un intervento di Loftus-Cheek. Il brasiliano per il momento prova a proseguire e il gioco riparte
58′- È di nuovo il Milan a muovere palla nella metà campo del Napoli, gli azzurri sono tutti schiacciati dietro la linea della palla. Poco pericolosi però per il momento i rossoneri
53′- Conclusione da fuori area di Rahmani disinnescata da Maignan! Il centrale del Napoli aveva provato il piattone di prima intenzione su una palla messa dietro da McTominay
50′- Partita ricominciata su ritmi abbastanza blandi, ora è il Milan a girare con calma il pallone
46′- INIZIA IL SECONDO TEMPO
Nessun cambio all’intervallo
45’+2′- FINISCE QUI IL PRIMO TEMPO
45’+1′- Grande parata di Maignan sul primo palo che neutralizza un tiro potente di Hojlund, palla in angolo
45′- Saranno 2 i minuti di recupero
39′- Gol del Napoli! Neres 1 a 0! Palla filtrante per Hojlund che prima protegge palla e poi la mette rasoterra in mezzo. Dopo il tocco di Maignan che prova ad allungare la traiettoria, il pallone arriva a Neres che deve solo poggiarla dentro, Napoli avanti
36′- Contropiede importante per il Milan con Saelemaekers che si invola verso la porta in un 3 contro 2 in favore dei rossoneri. Arrivato in area poggia la palla a Nkunku che calcia, palla ancora una volta alta
34′- Palla in mezzo di Pulisic a cercare la testa di Rabiot, palla di poco alta
30′- Palla lunga a cercare l’inserimento di Hojlund che prende palla e punta De Winter. L’attaccante azzurro sterza e la mette a rimorchio per McTominay che calcia ma largo alla sinistra di Maignan
26′- Calcio di punizione battuta da Nkunku nella parte laterale dell’area di rigore che viene messa in mezzo, pallone troppo lungo per tutti
21′- Calcio d’angolo per il Napoli battuto in mezzo, esce Maignan che blocca ma la palla poi gli sfugge e arriva Elmas che calcia, palla abbondantemente a lato
15′- Palla sul secondo palo a cercare Nkunku che sponda di testa in mezzo dove arriva Saelemaekers che calcia di prima, palla alta
12′- Partita statica che vede entrambe le squadre preferire gestire il gioco e non affondare troppo a livello offensivo
8′- Calcio d’angolo del Napoli battuto corto da Politano per Neres, Saelemaekers evita la buona riuscita del cross
4′- Rovesciata dal limite tentata da Pavlovic, palla troppo debole che però trova l’inserimento in contro tempo di Loftus-Cheek che non riesce a concludere a rete, para Milinkovic-Savic
2′- Palla per Elmas poggiata da Neres con il Macedone che calcia da fuori, centrale blocca Maignan
1′- INIZIA IL PRIMO TEMPO
CI SIAMO! A breve inizierà il match tra Napoli e Milan, valido per la semifinale di Supercoppa Italiana