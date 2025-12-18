IlMilanista.it
RIVIVI IL LIVE| Napoli-Milan 2-0: Rossoneri eliminati

Stefania Palminteri – 18 Dicembre, 19:44

Il Milan è pronto ad affrontare il Napoli nella semifinale di Supercoppa Italiana. Segui il live del match insieme a noi!

Finisce qui il match, il Napoli vince 2-0 e accede alla finale di Supercoppa Italiana. Eliminati i rossoneri 

90+7′- Il destro calciato da Nkunku è alto e l’arbitro mette fine al match!

90+6′- Ultima disperata progressione di Pavlovic che si avventura al limite dell’area del Napoli e conquista una punizione dal limite. Sarà l’ultima chance rossonera

90+3′- Finale senza grossi acuti, è il Napoli ora a gestire palla

90′- Ci saranno 7 minuti di recupero

87′- Pericoloso il Napoli in contropiede! In una ripartenza da corner in favore del Milan, il Napoli riparte sulla fascia con Gutierrez che crossa per Neres, il quale appoggia per McTominay che arriva alla conclusione in corsa, ma grazia i rossoneri sparando alto

85′- Rossoneri che nonostante il doppio svantaggio faticano ad essere pericolosi e non accelerano più di tanto il ritmo

84′- Ammonizione per Athekame per un fallo su Lang

82′- Ammonizione per McTominay e per Tomori

81′- Doppio cambio per il Napoli: escono Hojlund e Spinazzola, entrano Lucca e Gutierrez

80′- Cartellino giallo per Spinazzola per un fallo su Loftus-Cheek

77′- Cambio Napoli: escono Elmas e Politano, entrano Lang e Mazzocchi

75′- Cambio Milan: esce Jashari, entra Modric

73′- Ancora pericoloso il Napoli con Hojlund! Riconquista alta del Napoli in pressing su Fofana, forse con un fallo, il pallone arriva a Hojlund che però stavolta sbaglia la conclusione

68′- Doppio cambio per il Milan: escono Saelemaekers e De Winter, entrano Fofana e Athekame

64′- Raddoppia il Napoli con Hojlund! Palla in verticale di Spinazzola per Hojlund che fa un bel movimento a liberarsi di De Winter e poi conclude ad incrociare sul secondo palo. Tiro angolatissimo che termina in rete dopo aver toccato il palo

61′- Il gioco è fermo da un paio di minuti per un problema fisico accusato da Juan Jesus dopo un intervento di Loftus-Cheek. Il brasiliano per il momento prova a proseguire e il gioco riparte

58′- È di nuovo il Milan a muovere palla nella metà campo del Napoli, gli azzurri sono tutti schiacciati dietro la linea della palla. Poco pericolosi però per il momento i rossoneri

53′- Conclusione da fuori area di Rahmani disinnescata da Maignan! Il centrale del Napoli aveva provato il piattone di prima intenzione su una palla messa dietro da McTominay

50′- Partita ricominciata su ritmi abbastanza blandi, ora è il Milan a girare con calma il pallone

46′- INIZIA IL SECONDO TEMPO

Nessun cambio all’intervallo

45’+2′- FINISCE QUI IL PRIMO TEMPO

45’+1′- Grande parata di Maignan sul primo palo che neutralizza un tiro potente di Hojlund, palla in angolo

45′- Saranno 2 i minuti di recupero

39′- Gol del Napoli! Neres 1 a 0! Palla filtrante per Hojlund che prima protegge palla e poi la mette rasoterra in mezzo. Dopo il tocco di Maignan che prova ad allungare la traiettoria, il pallone arriva a Neres che deve solo poggiarla dentro, Napoli avanti

36′- Contropiede importante per il Milan con Saelemaekers che si invola verso la porta in un 3 contro 2 in favore dei rossoneri. Arrivato in area poggia la palla a Nkunku che calcia, palla ancora una volta alta

34′- Palla in mezzo di Pulisic a cercare la testa di Rabiot, palla di poco alta

30′- Palla lunga a cercare l’inserimento di Hojlund che prende palla e punta De Winter. L’attaccante azzurro sterza e la mette a rimorchio per McTominay che calcia ma largo alla sinistra di Maignan

26′- Calcio di punizione battuta da Nkunku nella parte laterale dell’area di rigore che viene messa in mezzo, pallone troppo lungo per tutti

21′- Calcio d’angolo per il Napoli battuto in mezzo, esce Maignan che blocca ma la palla poi gli sfugge e arriva Elmas che calcia, palla abbondantemente a lato

15′- Palla sul secondo palo a cercare Nkunku che sponda di testa in mezzo dove arriva Saelemaekers che calcia di prima, palla alta

12′- Partita statica che vede entrambe le squadre preferire gestire il gioco e non affondare troppo a livello offensivo

8′- Calcio d’angolo del Napoli battuto corto da Politano per Neres, Saelemaekers evita la buona riuscita del cross

4′- Rovesciata dal limite tentata da Pavlovic, palla troppo debole che però trova l’inserimento in contro tempo di Loftus-Cheek che non riesce a concludere a rete, para Milinkovic-Savic

2′- Palla per Elmas poggiata da Neres con il Macedone che calcia da fuori, centrale blocca Maignan

1′- INIZIA IL PRIMO TEMPO 

CI SIAMO! A breve inizierà il match tra Napoli e Milan, valido per la semifinale di Supercoppa Italiana