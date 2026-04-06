Post-partita, Allegri: “Bisogna migliorare e rimanere sereni”

Ecco le dichiarazioni del mister rossonero Massimiliano Allegri nel post-partita di Napoli-Milan rilasciata ai microfoni di DAZN.

L’allenatore rossonero Massimiliano Allegri ha parlato ai microfoni di DAZN al termine di Napoli-Milan 1-0. Queste le sue dichiarazioni a caldo.

Sulla partita, molto equilibrata e decisa da un episodio:

“È stata una gara con poche occasioni e un episodio. Chi se lo fosse portato a proprio favore l’avrebbe vinta. Sono stati bravi loro in quell’occasione, dove eravamo tra l’altro a difesa schierata. Abbiamo avuto situazioni in cui dovevamo essere più veloci a tirare in porta perché poi dopo arrivano gli altri e non ti fanno più tirare”.

Sulla scelte di Fullkrug e Nkunku dall’inizio:

“Innanzitutto sia Nkunku che Fullkrug hanno fatto una buona partita secondo me. Nkunku ha avuto due occasioni favorevoli: in questa situazione uno come lui deve fare gol, o almeno prendere la porta, nella secondo tempo uguale. Ha lavorato molto bene per la squadra, ha fatto una buona partita anche tecnicamente. Direi che sono stati bravi com’è stata brava tutta la squadra. Il calcio è fatto di queste situazioni dove abbiamo peccato, è stata una partita bloccata. Nel primo tempo abbiamo subito il tiro di Spinazzola, in queste situazioni non bisogna farsi saltare e lavorare più con le gambe e poi il contropiede su una palla persa nostra a metà campo. Nel secondo tempo uguale, su 2-3 ripartenze, tutte ripartenze. Sapevamo che loro sono bravi a scatenarsi in velocità e noi in 2-3 situazioni li abbiamo scatenati”.

Se ha qualche rimpianto per alcuni contropiedi non concretizzati:

“Nel primo tempo abbiamo recuperato 3 o 4 palle nella metà campo avversaria e poi abbiamo tecnicamente sbagliato la scelta e la precisione. Se negli ultimi 20 metri fai la scelta giusta e sei preciso è più facile creare occasioni per fare gol. Bisogna migliorare e rimanere sereni perché abbiamo ancora un po’ di vittorie da fare per centrare quello che è il nostro obiettivo, la Champions”.

Se il 4-3-3 può essere una soluzione anche dall’inizio:

“È una soluzione che potremo vedere dal primo minuto ma dipende sempre sempre dalla condizione. Pulisic è rientrato venerdì dalla nazionale, Leao è stato 12 giorni fermo praticamente, ha fatto due mezzi allenamenti. Partire con i 3 davanti… Magari potevo decidere di spaccare la partita prima, in quel momento lì al 70esimo però ho preferito portarla un pochino avanti così. Prima di prendere il gol avevo pensato di mettere i tre davanti. Però poi i giocatori devono essere in buona condizione. Purtroppo Rafa quest’anno ha iniziato molto bene e poi ha avuto una serie di infortuni che l’hanno trascinato e ha fatto solo due mezzi allenamenti. È importante che ritrovi la condizione perché c’è bisogno di tutti, siamo nella parte finale del campionato”.

Sullo scudetto e sul terzo posto:

“La corsa scudetto credo che ormai abbiamo dato, l’Inter ha 9 punti di vantaggio. Poi nel calcio più succedere di tutto ma c’è il Napoli avanti. Noi pensiamo una partita alla volta, pensiamo all’Udinese, dobbiamo recuperare le energie. Sabato bisognerà giocare una partita difficile, l’Udinese è una squadra fisica, è una buona squadra, in trasferta è pericolosa. Bisogna rimanere sereni perché momentaneamente siamo dentro il nostro obiettivo. Sappiamo che non è che sabato si risolve la problematica dell’arrivo in Champions. Bisogna fare un tot di punti, quindi abbiamo qualche punto di vantaggio e dobbiamo cercare di mantenerlo vincendo le partite”.