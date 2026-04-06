RIVIVI IL LIVE |Napoli-Milan 1:0| Rossoneri battuti al Maradona

90+ 5′- Fischio finale del match, il Napoli batte il Milan 1-0
90+3′- Arrembaggio totale Milan, è un assedio ora
90′- Ci saranno 5 minuti di recupero
85′- Cross di Athekame per Gimenez che colpisce in anticipo ma manda leggermente alto sopra la traversa
84′- Doppio cambio Napoli: escono Juan Jesus e De Bruyne, entrano Elmas e Beukema
82′- Doppio cambio Milan: escono Tomori e Fofana, entrano Loftus-Cheek e Leao
81′- Ammonizione per Politano per un fallo ai danni di Pulisic
78′- La sblocca il Napoli con Politano! Azione sulla sinistra con Alisson che serve Olivera, palla morbida in mezzo: De Winter devia sul secondo palo su cui arriva Politano che conclude di controbalzo e buca Maignan
74′- Ancora un cambio per entrambe le squadre: i partenopei sostituiscono Spinazzola per Politano mentre i rossoneri mandano in campo Pulisic per Nkunku
69′- Cambio anche per il Napoli: esce Giovane, entra Alisson Santos
62′- Doppio cambio Milan: escono Fullkrug e Saelemaekers, entrano Gimenez e Athekame
57′- È il Napoli ad avere il pallino del gioco in questa fase, rossoneri schiacciati nella propria metà campo
50′- Occasioni per entrambe le squadre nella stessa azione! Bello scambio Milan con Nkunku che ha il pallone in area ma non trova l’attimo per calciare, ribaltamento di fronte del Napoli con De Bruyne che serve Giovane, il brasiliano si accentra, salta Pavlovic e conclude. Maignan si tuffa e devia in corner
46′- Inizia il secondo tempo
Non ci sono cambi all’intervallo
45+2′ – L’arbitro fischia la fine del primo tempo
35’- Nkunku riesce ad imbucarsi nell‘area di rigore, ha modo di calciare e la palla termina fuori per pochi centimetri
23’- Spinazzola rischia il goal calciando da fuori: palla fuori di poco
13’- Pavlovic sfiora il goal di testa dopo essersi tuffato verso il pallone
12’- Buongiorno viene ammonito per un intervento troppo brusco
1’- Inizia la gara