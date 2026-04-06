RIVIVI IL LIVE |Napoli-Milan 1:0| Rossoneri battuti al Maradona

Il Milan è pronto ad affrontare il Napoli nel match valido per la 31a giornata di Serie A. Segui il live del match insieme a noi!

90+ 5′- Fischio finale del match, il Napoli batte il Milan 1-0

90+3′- Arrembaggio totale Milan, è un assedio ora

90′- Ci saranno 5 minuti di recupero

85′- Cross di Athekame per Gimenez che colpisce in anticipo ma manda leggermente alto sopra la traversa

84′- Doppio cambio Napoli: escono Juan Jesus e De Bruyne, entrano Elmas e Beukema

82′- Doppio cambio Milan: escono Tomori e Fofana, entrano Loftus-Cheek e Leao

81′- Ammonizione per Politano per un fallo ai danni di Pulisic

78′- La sblocca il Napoli con Politano! Azione sulla sinistra con Alisson che serve Olivera, palla morbida in mezzo: De Winter devia sul secondo palo su cui arriva Politano che conclude di controbalzo e buca Maignan

74′- Ancora un cambio per entrambe le squadre: i partenopei sostituiscono Spinazzola per Politano mentre i rossoneri mandano in campo Pulisic per Nkunku

69′- Cambio anche per il Napoli: esce Giovane, entra Alisson Santos

62′- Doppio cambio Milan: escono Fullkrug e Saelemaekers, entrano Gimenez e Athekame

57′- È il Napoli ad avere il pallino del gioco in questa fase, rossoneri schiacciati nella propria metà campo

50′- Occasioni per entrambe le squadre nella stessa azione! Bello scambio Milan con Nkunku che ha il pallone in area ma non trova l’attimo per calciare, ribaltamento di fronte del Napoli con De Bruyne che serve Giovane, il brasiliano si accentra, salta Pavlovic e conclude. Maignan si tuffa e devia in corner

46′- Inizia il secondo tempo

Non ci sono cambi all’intervallo

45+2′ – L’arbitro fischia la fine del primo tempo

35’- Nkunku riesce ad imbucarsi nell‘area di rigore, ha modo di calciare e la palla termina fuori per pochi centimetri

23’- Spinazzola rischia il goal calciando da fuori: palla fuori di poco

13’- Pavlovic sfiora il goal di testa dopo essersi tuffato verso il pallone

12’- Buongiorno viene ammonito per un intervento troppo brusco

1’- Inizia la gara

Primo tempo