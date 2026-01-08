Post-partita: Allegri: “Poca pazienza dopo lo svantaggio”

Le parole di Massimiliano Allegri al termine di Milan-Genoa 1-1 ai microfoni di DAZN. Ecco la sua analisi del match.

Al termine del match appena concluso con il pareggio del Milan contro il Genoa, ha parlato ai microfoni di DAZN il mister rossonero Massimiliano Allegri. Ecco che cosa ha detto.

Le parole di Allegri

“Nel calcio raccogli quello che ti dà il risultato. Da questa partita dobbiamo vedere il lato positivo, è stato un primo tempo difficile, loro ci hanno chiuso bene, hanno corso tanto e marcato Modric a uomo. Abbiamo comunque avuto 2 o 3 situazioni favorevoli per segnare. Nel secondo tempo è stato diverso, abbiamo aumentato l’intensità. Noi però dobbiamo migliorare su queste partite, se la riprendi al 91′ hai quattro minuti per vincere, dovevamo avere la lucidità di provarci senza esporci. Bisogna costruire un paio di situazioni importanti portando la palla vicino all’area, senza esporsi ad un contropiede che ci ha fatto rischiare di perdere: è una lezione di maturità che dobbiamo avere. Il nostro obiettivo è arrivare tra le prime quattro e i punti servono, dobbiamo migliorare. Nelle ultime due partite siamo stati molto bravi ad essere equilibrati, stasera abbiamo avuto poca pazienza dopo lo svantaggio. Siamo diventati troppo frettolosi e la fretta non porta da nessuna parte”.

Sul gol del Genoa:

“Non è errore di Gabbia, è anche scivolato: lì è stato bravo Colombo. Le partite durano 100 minuti, ci vuole un po’ più di pazienza”.

Sul momento del Milan:

“Importante, difficile. Sono tutte partite importanti da affrontare con calma. Dispiace non aver vinto in casa, la squadra ha creato e tirato molto. Siamo stati fortunati alla fine perché hanno sbagliato il rigore. Ora ci prepariamo per Firenze, sarà molto difficile ma abbiamo tutti i giocatori a disposizione: vorremo fare le scelte giuste”.

Su Leao:

“Ha avuto qualche situazione dove poteva fare meglio ma al momento non sta benissimo, però è rimasto dentro la partita e alla fine ha pareggiato”.