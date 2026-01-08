IlMilanista.it
RIVIVI IL LIVE | Milan-Genoa 1-1: Finisce in pari a San Siro

Lorenzo Focolari – 8 Gennaio, 20:44

Non perdetevi il live della gara tra Milan e Genoa valida per il posticipo della 18esima giornata di Serie A

90+ 9′- C’è il fischio finale. 1-1 a San Siro

90+ 8′- Stanciu spara alto il calcio di rigore

90+ 7′- C’è un giallo per Maignan per proteste

90+ 6′- C’è un check del VAR  in corso

90+ 5′- L’arbitro indica un rigore in favore del Genoa per un presunto fallo di Bartesaghi su Ellertsson

90+ 3′- C’è un check al var in corso per un presunto contatto su Athekame in area del Genoa. Ma non c’è nulla

90+ 2′- Leao!!! Il Milan pareggia i conti con una deviazione da corner del portoghese

89′- Ci saranno 5 minuti di recupero

87′- Miracolo di Leali su Pulisic! Era andato in volé l’americano su cross di Pavlovic ma il portiere rossoblù gli ha negato il gol

84′- Doppio tentativo di conclusione del Milan, prima con Rabiot, poi con Pulisic ma mura la difesa del Genoa

82′- Doppio cambio Genoa: escono Colombo e Martin, entrano Otoa e Stanciu

80′- Ammonito Leali per perdita di tempo

78′- In questi minuti è proprio un assedio da parte del Milan

76′- Altro bel cross di Bartesaghi, stavolta colpisce Pulisic di testa ma la conclusione è debole. Blocca Leali

75′- Cambia anche il Milan: esce Gabbia, entra Athekame

75′- Cambio Genoa: esce Vitinha, entra Ekathor

72′- Gran cross di Bartesaghi in mezzo per Pavlovic, bravo il capitano del Genoa Vasquez a salvare e a deviare in corner

69′- C’è l’ammonizione per Gabbia per un intervento in ritardo su Vitinha. Non in gran serata il centrale rossonero

66′- Cambio Milan: esce Saelemaekers, entra Fullkrug

64′- Ancora vicino al gol il Milan, palla tesa messa in mezzo da Loftus, ci arriva Bartesaghi che tira forte di prima. Palla di poco a lato.

63′- Doppio cambio Genoa: escono Thorsby e Malinovskyi, entrano Masini e Ellertsson

60- Dopo il controllo del VAR l’arbitro nega il gol al Milan confermando il mani di Pulisic

59′- Pareggia il Milan con Pulisic con un tap-in vincente sulla linea di porta dopo una spizzata di Gabbia. Ma occhio al check del Var che sta controllando per un possibile fallo di mano

55′- Due corner consecutivi concessi dal Genoa, i rossoneri intensificano la pressione

53′- Prova a sfondare al limite dell’area Loftus-Cheek, la difesa rossoblù chiude e la palla finisce a Leali

49′- Va via in mezzo a due Saelemaekers e prova servire Leao in profondità. C’è deviazione della difesa del Genoa, calcio d’angolo Milan

46′- Inizia il secondo tempo

C’è un cambio all’intervallo per il Milan: esce Fofana, entra Loftus-Cheek

45+ 1′- Termina qui il primo tempo

37’- Ci prova Leao con un grande aggancio ma non inquadra la porta

29’ – Goal Colombo

18’- Genoa reclama un rigore ma per l’arbitro é tutto regolare

8’- Gabbia colpisce la traversa

1’- Inizia la gara