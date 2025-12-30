Nkunku tra Milan e Fenerbahce: situazione da monitorare

Nkunku e il Milan: il Fenerbahce spinge per averlo a gennaio, ma il giocatore non sembra convinto di lasciare i rossoneri. Il punto.

In casa Milan è in continua evoluzione in questi giorni una dinamica di mercato relativa a Cristopher Nkunku. Nonostante la doppietta messa a segno nell’ultimo match contro il Verona, non possiamo dire che ci sia la certezza che l’attaccante francese possa rimanere in rossonero.

Ad oggi la sua permanenza resta l’opzione più probabile, perché una partenza dopo soli sei mesi avrebbe del clamoroso, ma l’offerta dalla Turchia c’è e la situazione va tenuta d’occhio. Il Fenerbahce, in particolare, vorrebbe Nkunku subito a gennaio e avrebbe chiesto informazioni al Milan, che per cederlo vorrebbe una cifra non inferiore ai 35 milioni di euro, così da non registrare una minusvalenza a bilancio.

Il punto sulla situazione attuale

Al momento la situazione non è del tutto chiara. Dalla Turchia parlano addirittura di una trattativa già iniziata tra Fenerbahce e Milan, con le parti che starebbero discutendo il prezzo del cartellino per un eventuale prestito con obbligo di riscatto.

Dall’altra parte, però, dall’Italia non arrivano ancora conferme in questo senso. In particolare Gianluca Di Marzio ha parlato di uno Nkunku non convintissimo di lasciare il Milan in questo momento. Ecco quanto riportato sul suo sito in merito alla vicenda: “Chi al momento non vorrebbe saperne, è proprio lo stesso Nkunku che vuole giocarsi le sue carte fino a fine stagione per convincere l’ambiente”.