Milan, l’ex Brocchi: “Fullkrug sarà un valore aggiunto”

Christian Brocchi analizza il momento del Milan dopo l’ultima vittoria: ecco le sue parole su Allegri, Fullkrug, Modric, Nkunku e Pulisic.

L’ultima convincente vittoria rossonera è stata commentata a DAZN anche dall’ex giocatore e allenatore del Milan Christian Brocchi, che è entrato soprattutto nel merito di alcuni singoli. Ecco che cosa ha detto.

Le parole di Brocchi

Su mister Allegri:

“Allegri ha cercato di mentalizzare la squadra negli ultimi 20 minuti, sul 3-0, l’ha fatto per le partite future, per cercare di completare un percorso. Il Milan ha faticato con le linee di passaggio, poi sono venute fuori le individualità”.

Su Nkunku:

“Nkunku può essere la prima partita di una lunga serie in cui trova il gol ed è decisivo”.

Su Fullkrug:

“Fullkrug sarà un valore aggiunto. Poi vedremo chi gli giocherà di fianco”.

Su Modric:

“Si sta divertendo. È venuto al Milan per vincere il campionato italiano, sta facendo di tutto”.

Su Pulisic:

“Sembra sia diventato solo un finalizzatore, ma nella sua partita c’è tanto altro. Lo trovi in giro per il campo sempre nella posizione giusta. È fondamentale, gioca e ha numeri da attaccante di razza, si muove su ogni fronte. Lui è uno di quei giocatori che gli allenatori vorrebbero sempre avere”.